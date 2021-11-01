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Haberler Galeri Maç bitti ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler | Özel harekat polisleri sahaya girdi

Maç bitti ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler | Özel harekat polisleri sahaya girdi

Brezilya Serie A'da Gremio ile Palmerias karşı karşıya geldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. Maçı 3-1 kaybeden Gremio'da taraftarlar VAR sistemini paramparça ederken, özel harekat polisleri sahaya girerek taraftara müdahale etti.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:50
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Maç bitti ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler | Özel harekat polisleri sahaya girdi

Brezilya Serie A'nın 29. haftasında oynanan Gremio - Palmeiras maçı, son dönemin en gergin maçlarından birine sahne oldu.

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Maç bitti ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler | Özel harekat polisleri sahaya girdi

28 haftası geride kalan ligde son sıranın bir üst basamağında yer alan ve şiddetle puana ihtiyacı olan Gremio, buna karşın Palmeiras'a 3-1 mağlup oldu.

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Maç bitti ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler | Özel harekat polisleri sahaya girdi

Bu sonuçla Gremio, kümede kalma yolunda büyük bir darbe almış oldu.

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Maç bitti ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler | Özel harekat polisleri sahaya girdi

Maçın ardından hem hayal kırıklığı yaşayan hem de öfkelenen taraftarlar, ortalığı savaş alanına çevirdi.

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Maç bitti ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler | Özel harekat polisleri sahaya girdi

VAR kararlarının direkt etki ettiği maçta taraftarlar, tüm sinirlerini VAR sisteminden çıkardı.