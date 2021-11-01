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Maç bitti ortalık savaş alanına döndü! VAR sistemini paramparça ettiler | Özel harekat polisleri sahaya girdi
Brezilya Serie A'da Gremio ile Palmerias karşı karşıya geldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ortalık savaş alanına döndü. Maçı 3-1 kaybeden Gremio'da taraftarlar VAR sistemini paramparça ederken, özel harekat polisleri sahaya girerek taraftara müdahale etti.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:50Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:50