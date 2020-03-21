Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak?

Dünyayı etkisi altına alan salgın futbolu da olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle Avrupa'daki ligler ertelendi. Şampiyonluk yarışının büyük bir heyecana sahne olduğu birçok ligde sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu... Peki Avrupa'da ligler şu anki puan durumuyla tescil edilirse hangi ülkede hangi takımlar şampiyonluk ipini göğüsleyecek? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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