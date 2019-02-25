Kostas Mitroglou hakkında kimsenin bilmediği gerçek!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçının son dakikalarında attığı golle takımını ipten alan Yunan golcü Kostas Mitroglou sarı kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti. Galatasaray taraftarı Yunan golcü ile ilgili internette araştırma yaparken kimsenin bilmediği bir gerçekle karşılaştı. İşte Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou hakkındaki gerçek..
Giriş Tarihi: 25.02.2019 07:48 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 08:06
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