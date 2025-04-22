22 Nisan 2025, Salı
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? ZTK yarı final hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler
Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadele için geri sayıma başladı. Konyaspor ile Galatasaray, final yolunda kozlarını paylaşacak. Tek maçlık yarı finalde heyecan doruğa çıkarken, karşılaşmanın uzatmalara ve hatta penaltılara kalma ihtimali nefesleri kesecek. Peki kritik mücadele saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler…
Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:12