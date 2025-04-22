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Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? ZTK yarı final hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadele için geri sayıma başladı. Konyaspor ile Galatasaray, final yolunda kozlarını paylaşacak. Tek maçlık yarı finalde heyecan doruğa çıkarken, karşılaşmanın uzatmalara ve hatta penaltılara kalma ihtimali nefesleri kesecek. Peki kritik mücadele saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:12
Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? ZTK yarı final hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adım adım yaklaşılırken, futbolseverler nefesini tuttu. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda final bileti için Konyaspor karşısına çıkıyor. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu dev randevunun detayları merak konusu oldu. Peki ZTK yarı final hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? ZTK yarı final hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Konyaspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, 22 Nisan 2025 Salı günü kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın hakemi ise Buğra Taşkınsoy olacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? ZTK yarı final hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Konyaspor - Galatasaray maçı Konya'nın MEDAŞ Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Bu kıyasıya mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? ZTK yarı final hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray'da Eksiklikler Var

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine dört önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Kaan Ayhan ve Elias Jelert kadroda yer almazken, çeyrek finaldeki Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrası birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da forma giyemeyecek.

Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? ZTK yarı final hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yasir, Adil, Uğurcan, Bazoer, Pedrinho, Yusuf, Jevtovic, Melih, Ndao, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Yunus, Osimhen