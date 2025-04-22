Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? ZTK yarı final hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadele için geri sayıma başladı. Konyaspor ile Galatasaray, final yolunda kozlarını paylaşacak. Tek maçlık yarı finalde heyecan doruğa çıkarken, karşılaşmanın uzatmalara ve hatta penaltılara kalma ihtimali nefesleri kesecek. Peki kritik mücadele saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler…