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Konya'dan dünyaya yükselen spor ateşi! 5. İslami Dayanışma Oyunları müthiş bir görsel şovla sona erdi

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, gerçekleştirilen kapanış seremonisi ile sona erdi. Kapanış seremonisinde konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "54 İslam ülkesinin, binlerce sporcunun, binlerce sporseverin bir araya getirdiği buluşmayı böylesine güzel bir geceyle nihayetlendirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:44
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Konya’dan dünyaya yükselen spor ateşi! 5. İslami Dayanışma Oyunları müthiş bir görsel şovla sona erdi
Konya’nın ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında 5.’si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın kapanış seremonisi Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
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Konya’dan dünyaya yükselen spor ateşi! 5. İslami Dayanışma Oyunları müthiş bir görsel şovla sona erdi
Tören İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.
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Konya’dan dünyaya yükselen spor ateşi! 5. İslami Dayanışma Oyunları müthiş bir görsel şovla sona erdi
Daha sonra oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit törenine katılarak stadı selamladı.
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Konya’dan dünyaya yükselen spor ateşi! 5. İslami Dayanışma Oyunları müthiş bir görsel şovla sona erdi
Kapanış seremonisinde konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “54 İslam ülkesinin, binlerce sporcunun, binlerce sporseverin bir araya getirdiği buluşmayı böylesine güzel bir geceyle nihayetlendirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.
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Konya’dan dünyaya yükselen spor ateşi! 5. İslami Dayanışma Oyunları müthiş bir görsel şovla sona erdi
Bakan Kasapoğlu, 5.’si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın bundan sonra yine bu heyecanla, aynı coşkuyla güçlenerek, artarak beraberliği güçlendirme noktasında bir araç olarak yoluna devam edeceğine inandığını söyledi.