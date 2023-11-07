Kerem Aktürkoğlu itiraf etti! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderliğe oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma iddiasını sürdüren Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrilirken, yıldız isim Kerem Aktürkoğlu geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Avrupa'da birçok takımın takibinde olan yıldız isim transfer konusunda da konuştu. İşte o sözler...