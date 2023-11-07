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Kerem Aktürkoğlu itiraf etti! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderliğe oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma iddiasını sürdüren Galatasaray'da gözler Bayern Münih maçına çevrilirken, yıldız isim Kerem Aktürkoğlu geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Avrupa'da birçok takımın takibinde olan yıldız isim transfer konusunda da konuştu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 07.11.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 11:34
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Kerem Aktürkoğlu itiraf etti! Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kariyerine ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Kerem Aktürkoğlu itiraf etti! Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Milliyet'in Transfermarkt'ın röportajını derlediği haberde; Kerem Aktürkoğlu, transferiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

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Kerem Aktürkoğlu itiraf etti! Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Transfermarkt Almanya, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile bir röportaj yaptı.

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Kerem Aktürkoğlu itiraf etti! Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

Yıldız oyuncu, kulüp ve milli takımdaki hedeflerinin yanı sıra transferi hakkında konuştu.

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Kerem Aktürkoğlu itiraf etti! Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

"HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ VE EURO 2024"
Kerem Aktürkoğlu, son 3 yılını şu sözlerle özetledi, "Erzincanspor'dan Şampiyonlar Ligi'ne uzanan kariyerime dönüp baktığımda başardıklarımla gurur duyuyorum. Tabii ki ailemin ve antrenörlerimin bunda büyük payı var.