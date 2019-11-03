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Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgına döndü!

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi Umut Bulut'un attığı golle 1-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler gol atamadan tamamladığı maçta üst üste ataklardan sonuç alamadı ve inanılmaz pozisyonları harcadı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kaçan pozisyonlardan sonra adeta çılgına döndü. İşte o anlar ve mücadeleden kareler...

Giriş Tarihi: 03.11.2019 22:05 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 22:06
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Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
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Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
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Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
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Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
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  • 51
Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!
Kayserispor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal çılgına döndü!