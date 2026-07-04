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Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş, transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona çok yaklaşırken, son pürüzleri gidermek için Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Vincenzo Italiano yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Kartal, yıldız futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 1

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı hamlelerinin ardından sıra dünya yıldızına geldi.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 2

Siyah-beyazlı kurmayların, Arsenal'in tecrübeli kanat oyuncusu Leandro Trossard için yürüttüğü görüşmelerde büyük bir aşama kaydettiği ve Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

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Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 3

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Uluslararası spor gazetesi The Athletic, Beşiktaş'ın Arsenal ile 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığını yazdı.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 4

Haberde, kulüpler arasında mutabakat sağlandığı, ancak siyah-beyazlıların Leandro Trossard ile yaptığı görüşmelerin ise henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 5

Yıldız oyuncunun Beşiktaş'tan talep ettiği ücret ve transferin tamamlanması için atılacak kritik adım da ortaya çıktı.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 6

Siyah-beyazlıların, Leandro Trossard ile yıllık 9 milyon euroya kadar çıkabilecek maaş ve diğer sözleşme şartları üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 7

Transferi sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi ise kritik bir hamle yaptı. Fabrizio Romano, siyah-beyazlı kulübün, Trossard ile sözleşme şartlarını yüz yüze görüşmek üzere ABD'ye bir heyet göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 8

Belçikalı yıldızın, Beşiktaş'ın teklifine son yanıtını Dünya Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor. Trossard'ın transfer kararını turnuvanın tamamlanmasının ardından netleştireceği ifade edildi.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 9

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çıktığı 4 maçta 2 gol ve 2 asistle 4 gole doğrudan katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcunun, Arsenal ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu 10

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin, transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

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