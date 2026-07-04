Kartal’dan Ada çıkarması! Beşiktaş'tan İngiliz devinin yıldızına kanca: Dev transferin detayları belli oldu

Beşiktaş, transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Arsenal forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona çok yaklaşırken, son pürüzleri gidermek için Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Vincenzo Italiano yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Kartal, yıldız futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı hamlelerinin ardından sıra dünya yıldızına geldi.

Siyah-beyazlı kurmayların, Arsenal'in tecrübeli kanat oyuncusu Leandro Trossard için yürüttüğü görüşmelerde büyük bir aşama kaydettiği ve Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Uluslararası spor gazetesi The Athletic, Beşiktaş'ın Arsenal ile 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığını yazdı.

Haberde, kulüpler arasında mutabakat sağlandığı, ancak siyah-beyazlıların Leandro Trossard ile yaptığı görüşmelerin ise henüz sonuçlanmadığı belirtildi.