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Kardeşi için attığı tweeti Uğurcan Çakır gördü ve hayaller gerçek oldu

Gümüşhane'de yaşayan ve Trabzonspor taraftarı olan Numan Kaya, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için bu şehre gelen bordo mavililerin kafile otobüsünün evinin önünden geçeceğini öğrendi. Kafilenin geçiş tarihinin yanlış öğrenen Numan Kaya, 1 gün önceden yola çıktı. Soğuk ve karlı havada Trabzonspor'un takım otobüsünü beklemeye başlayan Kaya'nın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan ablası, kardeşinin hayallerinin gerçek olmasını sağladı.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 12:45
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Kardeşi için attığı tweeti Uğurcan Çakır gördü ve hayaller gerçek oldu

Trabzonspor taraftarı Numan Kaya'nın ablası Şeymanur Kaya, karda bordo mavili takımın otobüsünü bekleyen kardeşinin fotoğrafını çekti. Kardeşinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şeymanur Kaya'nın tweeti Uğurcan Çakır'a kadar ulaştı. İşte Numan Kaya'nın hayallerini gerçekleştiren süre...

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Kardeşi için attığı tweeti Uğurcan Çakır gördü ve hayaller gerçek oldu

Şeymanur Kaya, "Erzurum sporla maçı olan Trabzon sporun otobüsünün bizim evin önünden geçeceğini öğrenen kardeşim, bir saatir soğukta dışarıda el sallamak için bekliyor, böyle de seviliyorsunuz işte" ifadeleriyle ilk tweetini attı.

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Kardeşi için attığı tweeti Uğurcan Çakır gördü ve hayaller gerçek oldu

İşte Numan Kaya'nın beklediği o anların fotoğrafı...

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Kardeşi için attığı tweeti Uğurcan Çakır gördü ve hayaller gerçek oldu

Sosyal medyada büyük ilgi gören tweet Uğurcan Çakır'a kadar ulaştı. Milli kaleci Uğurcan Çakır, "Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi." şeklinde cevap verdi.

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Kardeşi için attığı tweeti Uğurcan Çakır gördü ve hayaller gerçek oldu

Sporseverlerin dikkatini çeken dialog sonrası Trabzonspor resmi Twitter hesabından da bir paylaşım geldi. Bordo mavililer Numan Kaya'ya buluşma saatini "Bizimkisi bir deli aşk hikayesi... Yarın sabah 10:00'da" mesajıyla verdi.