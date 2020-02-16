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Kardeşi için attığı tweeti Uğurcan Çakır gördü ve hayaller gerçek oldu
Gümüşhane'de yaşayan ve Trabzonspor taraftarı olan Numan Kaya, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için bu şehre gelen bordo mavililerin kafile otobüsünün evinin önünden geçeceğini öğrendi. Kafilenin geçiş tarihinin yanlış öğrenen Numan Kaya, 1 gün önceden yola çıktı. Soğuk ve karlı havada Trabzonspor'un takım otobüsünü beklemeye başlayan Kaya'nın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan ablası, kardeşinin hayallerinin gerçek olmasını sağladı.
Giriş Tarihi: 16.02.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 12:45
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