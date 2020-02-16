Kardeşi için attığı tweeti Uğurcan Çakır gördü ve hayaller gerçek oldu

Şeymanur Kaya, "Erzurum sporla maçı olan Trabzon sporun otobüsünün bizim evin önünden geçeceğini öğrenen kardeşim, bir saatir soğukta dışarıda el sallamak için bekliyor, böyle de seviliyorsunuz işte" ifadeleriyle ilk tweetini attı.