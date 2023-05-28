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Kanarya’dan Aslan’a tarihi transfer çalımı! Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, ilk haftalardaki performansının devamını getiremedi. Daha sonra yaşadığı düşüşle şampiyonluk şansını zora sokan sarı-lacivertli ekip, ligde en yakın rakibinin puan kaybetmesini beklerken, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlıyor. Galatasaray'ın da devreye girdiği dünya yıldızı için Ali Koç kesenin ağzını açacak.

Giriş Tarihi: 28.05.2023 00:57 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 00:59
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Kanarya’dan Aslan’a tarihi transfer çalımı! Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Ligin son 2 haftasına girildiği sırada şampiyonluk yolunda iddiası bulunan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde de karşı karşıya geldi.

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Kanarya’dan Aslan’a tarihi transfer çalımı! Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Ligde gelecek hafta Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

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Kanarya’dan Aslan’a tarihi transfer çalımı! Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Galatasaray'ın puan kaybettiği senaryoda ise şampiyonluk düğümü son hafta oynanacak derbi maçla belli olacak.

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Kanarya’dan Aslan’a tarihi transfer çalımı! Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

İki takım da şampiyonluk için tam konsantre olurken bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Kanarya’dan Aslan’a tarihi transfer çalımı! Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine giren Arjantinli dünya yıldızı için girişimlerine başladı.