Kanarya’dan Aslan’a tarihi transfer çalımı! Ali Koç dünya yıldızını alıyor…

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, ilk haftalardaki performansının devamını getiremedi. Daha sonra yaşadığı düşüşle şampiyonluk şansını zora sokan sarı-lacivertli ekip, ligde en yakın rakibinin puan kaybetmesini beklerken, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlıyor. Galatasaray'ın da devreye girdiği dünya yıldızı için Ali Koç kesenin ağzını açacak.