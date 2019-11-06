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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Juventus'ta, Merih Demiral için tarihi bir fırsat doğdu. İtalyan devinin genç stoperi Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından gözler Merih Demiral'a döndü. Teknik direktör Sarri'nin milli yıldıza forma verip vermeyeceği büyük merak konusu. Juventuslu taraftarlar kulübe yazdıkları mesajlarda milli yıldızın oynaması için yalvardılar. İşte Juventus'ta yaşanan Merih Demiral gelişmesi...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 14:22
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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta gündem Merih Demiral.

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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından Merih Demiral'a bir şans doğdu.

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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Hollandalı stoper yerine Juventus'ta iki aday bulunuyor: Daniele Rugani ve Merih Demiral...

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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Ancak İtalyan basını, teknik direktör Sarri'nin Merih Demiral'ı ilk 11'de oynatmaya daha yakın olduğunu yazdı.

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Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio da, milli futbolcunun Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'de sahaya çıkacağını duyurdu.