Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Juventus'ta, Merih Demiral için tarihi bir fırsat doğdu. İtalyan devinin genç stoperi Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından gözler Merih Demiral'a döndü. Teknik direktör Sarri'nin milli yıldıza forma verip vermeyeceği büyük merak konusu. Juventuslu taraftarlar kulübe yazdıkları mesajlarda milli yıldızın oynaması için yalvardılar. İşte Juventus'ta yaşanan Merih Demiral gelişmesi...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





