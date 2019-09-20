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İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike!

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir temsil ediyor. Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında Türk temsilcileri kötü sonuçlar aldı. Takımların aldığı sonuçlar ülke futbolu için büyük önem arz ediyor. Peki alınamayan puanlardan sonra Türkiye'nin sıralamadaki yeri ne oldu? İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 09:48
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İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike!
Fotomaç'ın haberine göre; 2019-2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatya ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.
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İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike!
Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30.699 puanı bulunuyor.
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İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike!
Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti.
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İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike!
Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkarmış ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükselmişti.
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İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike!
Türkiye ise 10'uncu sıradan 11'inci basamağa gerilemişti.