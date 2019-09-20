İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike!

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir temsil ediyor. Bu hafta oynanan Avrupa maçlarında Türk temsilcileri kötü sonuçlar aldı. Takımların aldığı sonuçlar ülke futbolu için büyük önem arz ediyor. Peki alınamayan puanlardan sonra Türkiye'nin sıralamadaki yeri ne oldu? İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





