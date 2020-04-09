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İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek birbirinden önemli yıldızlar
Tüm dünyada koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilerken, futbolda transfer borsası şimdiden hareketlenmeye başladı. Maddi koşullar olarak zor günlerden geçen futbol kulüpleri sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuları daha fazla tercih etmesi bekleniyor. İşte sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcular...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 13:29
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