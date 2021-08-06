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İşte Pereira ile Caner Erkin arasında yaşanan gerilimin perde arkası

Fenerbahçe'de bir kez daha istenmeyen adam ilan edilen Caner Erkin, kadro dışı kaldı. Her ne kadar hoca ile Erkin arasında yaşanan 6 yıl önceki gerilim geride bırakılmış olsa da, oyuncunun yetersiz performansı ve 'laubali' diye tanımlanan hareketleri sonunu getirdi. İşte Caner Erkin olayında tüm yaşananlar...

Giriş Tarihi: 06.08.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 10:17
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İşte Pereira ile Caner Erkin arasında yaşanan gerilimin perde arkası
Fenerbahçe’ye gelişi, gidişi, kavgaları, özel yaşamı, şakaları, hakemlere itirazları, sarı lacivertlilere ikinci kez adımını atmasıyla hep gündemde olan Caner Erkin, istenmeyen adam olarak takımdan ayrıldı.
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İşte Pereira ile Caner Erkin arasında yaşanan gerilimin perde arkası
İyi başladığı sezonda asistleriyle alkış alırken, hakemlere tepkisi, Erol Bulut’a yönelik tavırlarıyla Caner geçen sezon da kadro dışı kalmıştı.
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İşte Pereira ile Caner Erkin arasında yaşanan gerilimin perde arkası

Kısa süreli bir ayrılık sonrası özür dileyip tekrar takıma dönerken, bu kez de Samandıra'da yaptığı şakalar, 'laubali' diye tanımlanan hareketleriyle hep eleştirildi.

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İşte Pereira ile Caner Erkin arasında yaşanan gerilimin perde arkası
6 yıl önce gerginlik yaşadığı Pereira’nın yeniden göreve gelmesiyle ikilinin ilk karşılaşmasının nasıl olacağı merak edilirken Dereağzı’ndaki kucaklaşmayla kamp tatlı başladı.
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İşte Pereira ile Caner Erkin arasında yaşanan gerilimin perde arkası

Hürriyet'in haberine göre; Ama şakacı tavırları, 26 Temmuz'da Pereira'nın doğum günündeki 'Cigoladalı bazda' esprilerine performansındaki geri gidiş de eklenince yeni bir ayrılığın kapıda olduğu konuşulmaya başlandı.