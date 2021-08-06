İşte Pereira ile Caner Erkin arasında yaşanan gerilimin perde arkası

Fenerbahçe'de bir kez daha istenmeyen adam ilan edilen Caner Erkin, kadro dışı kaldı. Her ne kadar hoca ile Erkin arasında yaşanan 6 yıl önceki gerilim geride bırakılmış olsa da, oyuncunun yetersiz performansı ve 'laubali' diye tanımlanan hareketleri sonunu getirdi. İşte Caner Erkin olayında tüm yaşananlar...

Giriş Tarihi: 06.08.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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