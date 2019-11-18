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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Max Kruse'nin performansı hayal kırıklığı yaşattı. Şampiyonluk yolunda daha kaliteli ve skorer bir forvet arkası isteyen Ersun Yanal'a, güzel haber yönetimden geldi. Bir döneme damgasını vuran Brezilyalı yıldızı takibe alan Fenerbahçe, devre arasında tüm imkanlarını seferber edecek. İşte Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran operasyonun perde arkası...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:44
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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!

Fenerbahçe ocak ayı transfer döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!

Süper Lig'de lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan sarı-lacivertlilerde gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!

Yaz transfer döneminde transfer şov yapan Fenerbahçe aynı başarıyı devre arasında sürdürmek için hummalı bir çalışma içine girdi.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!

Ara transfer dönemi öncesi hareketli bir sürece giren Fenerbahçe'ye yeni bir isim daha önerildi. Çin'in Jiangsu Suning takımında forma giyen Alex Teixeira, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildi.