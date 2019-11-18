İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Max Kruse'nin performansı hayal kırıklığı yaşattı. Şampiyonluk yolunda daha kaliteli ve skorer bir forvet arkası isteyen Ersun Yanal'a, güzel haber yönetimden geldi. Bir döneme damgasını vuran Brezilyalı yıldızı takibe alan Fenerbahçe, devre arasında tüm imkanlarını seferber edecek. İşte Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran operasyonun perde arkası...