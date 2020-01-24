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İşte Fenerbahçe'nin transfer için çılgın formülü

TFF'nin Fenerbahçe'nin harcama limitini arttırması sonucu yönetim transfer çalışmasına hız verdi. Sarı-lacivertli takım Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine itiraz etmiş ve bu itiraz sonucunda 16 milyon TL'lik bir limit arttırımı yaşamıştı.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:53
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İşte Fenerbahçe'nin transfer için çılgın formülü

Fenerbahçe'ye 'harcama limiti' konusunda Tahkim Kurulu'ndan da beklenen müjde gelmedi. Sarı- lacivertli kulübün itirazını dün karara bağlayan kurul; itirazın kısmen kabul edilerek harcama limitine 16 milyon TL daha eklenmesine oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.

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İşte Fenerbahçe'nin transfer için çılgın formülü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lisans Kurulu'nun daha önce kısmen kabul ettiği yapılandırma anlaşması ile harcama limitlerinin - 40 milyon TL'ye gerilediğini açıklamış ve, "50-55 milyon TL limit açılırsa iki transfer rahat yaparız. Mevcut şartlarda transfer yapma şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

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İşte Fenerbahçe'nin transfer için çılgın formülü

16 MİLYONLUK ARTIŞ TRANSFERE İMKAN TANIMIYOR!

Bakıldığı zaman, Fenerbahçe'ye yapılan bu 16 milyonluk artış, sarı-lacivertlilerin transfer yapmasına imkan tanımıyor. Yeni transfer yapılmasına imkan verilmediği gibi, Fenerbahçe'nin ceza almamasına da yetmeyecek.

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İşte Fenerbahçe'nin transfer için çılgın formülü

Yapılan bu limit artışından sonra Fenerbahçe'de sapma oranı yüzde 21 şeklinde güncellendi ve bu da gelecek sezon için 2 puan silme ve transfer yasağı demek. 16 milyonluk artış olmasaydı 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilere bu artış şuan için 1 puan daha az ceza almasına olanak sağlayacak.

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İşte Fenerbahçe'nin transfer için çılgın formülü

Sarı-lacivertli takımda harcama limitlerinin 16 milyon TL arttırılması transfer konusunda herhangi bir olumlu tablo yaratmamışken, hala ekside olan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu olmuştu.