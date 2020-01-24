İşte Fenerbahçe'nin transfer için çılgın formülü
TFF'nin Fenerbahçe'nin harcama limitini arttırması sonucu yönetim transfer çalışmasına hız verdi. Sarı-lacivertli takım Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine itiraz etmiş ve bu itiraz sonucunda 16 milyon TL'lik bir limit arttırımı yaşamıştı.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:53 Fenerbahçe'ye 'harcama limiti' konusunda Tahkim Kurulu'ndan da beklenen müjde gelmedi. Sarı- lacivertli kulübün itirazını dün karara bağlayan kurul; itirazın kısmen kabul edilerek harcama limitine 16 milyon TL daha eklenmesine oybirliği ile karar verildiğini açıkladı. Başkanı Ali Koç, Lisans Fenerbahçe daha önce kısmen kabul ettiği yapılandırma anlaşması ile harcama limitlerinin - 40 milyon TL'ye gerilediğini açıklamış ve, "50-55 milyon TL limit açılırsa iki transfer rahat yaparız. Mevcut şartlarda transfer yapma şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı. Kurulu'nun 16 MİLYONLUK ARTIŞ TRANSFERE İMKAN TANIMIYOR!
Bakıldığı zaman,
yapılan bu 16 milyonluk artış, sarı-lacivertlilerin transfer yapmasına imkan tanımıyor. Yeni transfer yapılmasına imkan verilmediği gibi, Fenerbahçe'ye ceza almamasına da yetmeyecek. Fenerbahçe'nin
Yapılan bu limit artışından sonra
sapma oranı yüzde 21 şeklinde güncellendi ve bu da gelecek sezon için 2 puan silme ve transfer yasağı demek. 16 milyonluk artış olmasaydı 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertlilere bu artış şuan için 1 puan daha az ceza almasına olanak sağlayacak. Fenerbahçe'de
Sarı-lacivertli takımda harcama limitlerinin 16 milyon TL arttırılması transfer konusunda herhangi bir olumlu tablo yaratmamışken, hala ekside olan
ara transfer döneminde nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu olmuştu. Fenerbahçe'nin