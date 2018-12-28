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İşte Ali Koç'un taraftara hediyeleri!

Fenerbahçe'de kötü gidişata dur demek için yıldız transferleri şart.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 10:01
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İşte Ali Koç'un taraftara hediyeleri!

Bu gerçeği kabul eden yönetim nokta atışı transferler için kolları sıvadı.

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İşte Ali Koç'un taraftara hediyeleri!

Takıma en az 2 yıldız isim takviyesi yapılacak. Dünyaca ünlü oyuncuların kim olduğu sonunda belli oldu.

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İşte Ali Koç'un taraftara hediyeleri!

Başkan Ali Koç'un taraftara hediyeleri spor basınını adeta yerinden oynattı.

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İşte Ali Koç'un taraftara hediyeleri!

Takımda gidecek oyuncuları öncelik veren yönetim yıldız transferleri kısa zamanda açıklayacak.

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İşte Ali Koç'un taraftara hediyeleri!

Kanarya'nın hücum hattına yapacağı transfer ezeli rakibiyle aralarındaki rekabeti iyice kızıştıracak.