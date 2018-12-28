İşte Ali Koç'un taraftara hediyeleri!

Fenerbahçe'de kötü gidişata dur demek için yıldız transferleri şart. Bu gerçeği kabul eden yönetim nokta atışı transferler için kolları sıvadı. Takıma en az 2 yıldız isim takviyesi yapılacak. Dünyaca ünlü oyuncuların kim olduğu sonunda belli oldu. Başkan Ali Koç'un taraftara hediyeleri spor basınını adeta yerinden oynattı. Takımda gidecek oyuncuları öncelik veren yönetim yıldız transferleri kısa zamanda açıklayacak. Kanarya'nın hücum hattına yapacağı transfer ezeli rakibiyle aralarındaki rekabeti iyice kızıştıracak. Rakip takım taraftarlarının en sevdiği oyunculardan biri olan ünlü yıldızın Fenerbahçe'ye transfer çok konuşulacak. Kanarya, stoper bölgesine de yapacağı yıldız transferleriyle Ersun hocanın yüzünü güldürmek istiyor.