İşte 2023 yılının en iyi Süper Lig ilk 11’i

SACHA BOEY: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte kendisini bulan Sacha Boey, adeta yeniden doğdu. 2023 yılında gösterdiği performansla özellikle de Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Sacha Boey, enerjisi ve fizik gücüyle öne çıkan isimlerden biri oldu.