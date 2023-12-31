İşte 2023 yılının en iyi Süper Lig ilk 11'i
2023 yılını geride bırakırken, Süper Lig'de 2023 yılında şampiyon olan takım Galatasaray oldu. Peki 2023 takvimi yılında Süper Lig'e kimler, kaç gol ve kaç asistle damga vurdu? İşte Süper Lig'de 2023 yılının en iyileri...
Giriş Tarihi: 31.12.2023
18:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
18:16
2023 yılını geride bırakırken, Süper Lig'de 2023 senesinde şampiyon olan takım Galatasaray olmuştu. Peki 2023 takvimi yılında Süper Lig'e kimler damga vurdu? İşte Süper Lig'de 2023 yılında öne çıkan isimler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
MUSLERA: Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 2023 yılında elde şampiyonlukla birlikte Galatasaray ile 6. kez Süper Lig şampiyonu oldu.
SACHA BOEY: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte kendisini bulan Sacha Boey, adeta yeniden doğdu. 2023 yılında gösterdiği performansla özellikle de Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Sacha Boey, enerjisi ve fizik gücüyle öne çıkan isimlerden biri oldu.
VICTOR NELSSON: Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun savunmada dikkat çeken isimlerin başına gelen Victor Nelsson da oynadığı futbolla dikkat çekmişti. Danimarkalı savunma oyuncusu, yaz transfer döneminde Sevilla'ya transferinin son anda gerçekleşmediğini itiraf ederken, Davinson Sanchez sonrası geri plana düştü.
ABDÜLKERİM BARDAKCI: Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve kısa sürede çok etkili bir performans gösteren Abdülkerim Bardakçı, savunmanın vazgeçilmez ismi olmayı başardı.