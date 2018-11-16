İşte 2019 model Fenerbahçe!

Yeni hocasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Sarı Kanarya'nın transfer listesi artık hazır. Fenerbahçe'den peşpeşe gelen bu kadro dışı kararları büyük yankı uyandırmış, ardından diğer takımlardan da flaş kararlar tek tek açıklanmıştı. Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakılmıştı. Ali Koç bu kararların altına bizzat imza atmıştı. Koç'un açıklamalarına göre Volkan önce o dönem yardımcı antrenör olan Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Ayrıca kendisi ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı. Aatif ve Dirar'ın ise disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakıldıkları belirtilmişti. Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor'da da radikal kararlar alındı. Sivasspor maçında oyundan çıkarken tribüne ve teknik ekibe sinirlenen Burak Yılmaz, Yeni Malatya maçının ardından kadro dışı bırakıldı. Kaptan Onur Kıvrak da yine yönetim kurulunun oy birliğiyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Deneyimli eldivenin kaptanlığı da elinden alındı. Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Tolgay Arslan takım içindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.