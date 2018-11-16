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İşte 2019 model Fenerbahçe!

Yeni hocasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Sarı Kanarya'nın transfer listesi artık hazır.

Giriş Tarihi: 16.11.2018 08:54 Güncelleme Tarihi: 16.11.2018 09:01
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İşte 2019 model Fenerbahçe!

Fenerbahçe'den peşpeşe gelen bu kadro dışı kararları büyük yankı uyandırmış, ardından diğer takımlardan da flaş kararlar tek tek açıklanmıştı.

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İşte 2019 model Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakılmıştı. Ali Koç bu kararların altına bizzat imza atmıştı. Koç'un açıklamalarına göre Volkan önce o dönem yardımcı antrenör olan Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Ayrıca kendisi ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı.

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İşte 2019 model Fenerbahçe!

Aatif ve Dirar'ın ise disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakıldıkları belirtilmişti.

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İşte 2019 model Fenerbahçe!

Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor'da da radikal kararlar alındı.

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İşte 2019 model Fenerbahçe!

Sivasspor maçında oyundan çıkarken tribüne ve teknik ekibe sinirlenen Burak Yılmaz, Yeni Malatya maçının ardından kadro dışı bırakıldı.