İşte 2019 model Fenerbahçe!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakılmıştı. Ali Koç bu kararların altına bizzat imza atmıştı. Koç'un açıklamalarına göre Volkan önce o dönem yardımcı antrenör olan Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Ayrıca kendisi ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı.