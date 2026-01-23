İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu
Siyonist İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan karşılaşma öncesinde ve maç sırasında başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Daha önce de Maccabi cephesiyle gerginlikler yaşayan Ataman, geçmiş yıllarda yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail ekibi Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması öncesi salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman ve Yunanistan ekibi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.
İsrailli taraftarlar, müsabaka sırasında ve maçın sona ermesinin ardından Ergin Ataman soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürdü.
Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanan mücadeleyi 75-71 kazandı.
ERGİN ATAMAN: "BU SPOR DEĞİL"
Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.