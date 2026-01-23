CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Siyonist İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan karşılaşma öncesinde ve maç sırasında başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. Daha önce de Maccabi cephesiyle gerginlikler yaşayan Ataman, geçmiş yıllarda yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

İsrail ekibi Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması öncesi salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman ve Yunanistan ekibi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

İsrailli taraftarlar, müsabaka sırasında ve maçın sona ermesinin ardından Ergin Ataman soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürdü.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi'nin 24. haftasında oynanan mücadeleyi 75-71 kazandı.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

ERGİN ATAMAN: "BU SPOR DEĞİL"

Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

Ataman, mücadelelerinden dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek "Müthiş mücadele ettik. Maçı kazanmak için birçok şans elde ettik. Ancak bu işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi olarak NBA ile rekabet halindeyiz belki ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin." ifadelerini kullandı.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

2 YIL ÖNCE ERGİN ATAMAN: TÜRK VATANDAŞIYIM, BANA BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ'

2024 yılında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Ergin Ataman, rakibin teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız."

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

Dün gece İsrail'de yaşanan çirkin görüntüler sonrası sosyal medyada Engin Ataman'ın 2 yıl önceki bu sözleri paylaşılarak destek mesajları yağdı.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu

Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulunmuştu.

İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu
İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu
İsrail’de Ergin Ataman'a çirkin saldırı! O sözleri tekrar gündem oldu
Mobil uygulamalarımızı indirin