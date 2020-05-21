İspanyollar duyurdu! Video Temas Sistemi geliyor

EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN 4. AVRUPA ÜLKESİ

Ülkede bugüne dek 279 bin 524 vaka görülürken, 27 bin 888 hasta yaşamını yitirdi. 196 bin 958 kişinin virüsü yendiği İspanya, Avrupa'da en fazla can kaybı yaşayan 4. ülke konumunda.