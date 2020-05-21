İspanyollar duyurdu! Video Temas Sistemi geliyor Dünya corona virüsle mücadele kapsamında, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyor. Virüs vakalarının en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinin başında gelen İspanya, önemli gelişmeyi duyurdu. İspanyollar, futbol karşılaşmalarının salgında ikinci dalgayı başlatma riskine karşı, önemli bir tedbir aldı. Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:41
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında rakamlar düşme eğilimine girmiş olsa da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
VAKA SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ Dünya genelinde aktif vaka sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 330 bine ulaştı. Virüsü yenen hasta sayısı ise 2 milyo gibi önemli bir eşiği geride bıraktı. İSPANYA'DA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR Corona virüs pandemisini ağır şekilde geçiren Avrupa ülkeleri arasında bulunan İspanya, günlük yaşamı normale döndürmek ve salgını tamamen durdurmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor. EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN 4. AVRUPA ÜLKESİ Ülkede bugüne dek 279 bin 524 vaka görülürken, 27 bin 888 hasta yaşamını yitirdi. 196 bin 958 kişinin virüsü yendiği İspanya, Avrupa'da en fazla can kaybı yaşayan 4. ülke konumunda. SÜPER BİLGİSAYARIN ARDINDAN YENİ TEKNOLOJİ Geçtiğimiz günlerde La Liga maçlarının korsan yayınlarını ve telif hakkı ihlallerini tespit etmek için kullanılan 'süper bilgisayarı' corona virüsü karşı kullanmaya başlayan İspanyollar, şimdi de yeni bir teknoloji geliştirdi.