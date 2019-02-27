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İsmail Çipe hakkında herkesi şoke eden detay!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, iki farklı öne geçtiği maçta Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda kaleci İsmail Çipe yediği son golde herkesi şoke etti. Vatandaşlar genç oyuncu hakkında internette araştırma yapmaya başladı. İsmail Çipe hakkında en çok merak edilen soru ise "İsmail Çipe nereli? oldu.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 16:15
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İsmail Çipe hakkında herkesi şoke eden detay!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, iki farklı öne geçtiği maçta Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda kaleci İsmail Çipe yediği son golde herkesi şoke etti. Vatandaşlar genç oyuncu hakkında internette araştırma yapmaya başladı. İsmail Çipe hakkında en çok merak edilen soru ise "İsmail Çipe nereli? oldu.

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İsmail Çipe hakkında herkesi şoke eden detay!

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