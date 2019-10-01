İngiltere'den bomba Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe... Yaptığı transferlerle Lig'e hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan Yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı. Giriş Tarihi: 01.10.2019 00:04
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
Yaz transfer sezonunu şüphesiz en verimli geçiren kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi adı pek çok kez sarı-lacivertli takımla anılan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili bomba gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları…
İngiltere basını, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı...
30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı...
Daily Mirror gazetesi, Arsenal yönetiminin haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumundaki yıldız ismi Ocak ayında kiralamayı düşündüğünü ve bunun için de maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazdı...