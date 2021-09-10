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İngiltere tecavüz skandalını konuşuyor! Manchester City'nin yıldızı Mendy'e kelepçe takıldı

Avrupa Manchester City'nin Fransız oyuncusu Mendy ile ilgili çıkan tecavüz suçlamalarıyla çalkalanıyor. Mendy'nin bir kadına 4 kez tecavüz ettiği iddiaları İngiliz medyasında eleştirilerin hedefi oldu. Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 23:38
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İngiltere tecavüz skandalını konuşuyor! Manchester City’nin yıldızı Mendy’e kelepçe takıldı

Benjamin Mendy, geçen yıl Ekim ayında bir kadına evinde üç kez tecavüz etmekle suçlanıyor.

Mendy'nin geçen ay hapisten kefaletle serbest bırakıldıktan sonra ikinci bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İngiltere tecavüz skandalını konuşuyor! Manchester City’nin yıldızı Mendy’e kelepçe takıldı

16 YAŞINDAN BÜYÜK OLAN KADINLARA...
Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olayının üç farklı kadınla ilgili olduğu iddia ediliyor. Ortaya atılan tecavüz iddialarına göre geçen yıl Ağustos ve Ekim ayında 16 yaşından büyük olan kadınlara gerçekleştirildi.

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İngiltere tecavüz skandalını konuşuyor! Manchester City’nin yıldızı Mendy’e kelepçe takıldı

KELEPÇEYLE GETİRİLDİ
Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.

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İngiltere tecavüz skandalını konuşuyor! Manchester City’nin yıldızı Mendy’e kelepçe takıldı

Bej kazak ve eşofman altı giyen Mendy, resmi bir savunmaya girmedi ancak avukatı daha önce iddiaları şiddetle reddettiğini belirtti.

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İngiltere tecavüz skandalını konuşuyor! Manchester City’nin yıldızı Mendy’e kelepçe takıldı

MENDY İLE BİRLİKTE AYNI TARİHTE YARGILANACAK

İki buçuk hafta sürmesi beklenen geçici bir duruşma 24 Ocak'a ertelendi. 40 yaşında olan ve Mendy ile birlikte tecavüz iddialarında yer alan bir diğer sanık Louis Saha Matturie, Mendy ile birlikte aynı tarihte yargılanacak.