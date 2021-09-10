11 Eylül 2021, Cumartesi
İngiltere tecavüz skandalını konuşuyor! Manchester City'nin yıldızı Mendy'e kelepçe takıldı
Avrupa Manchester City'nin Fransız oyuncusu Mendy ile ilgili çıkan tecavüz suçlamalarıyla çalkalanıyor. Mendy'nin bir kadına 4 kez tecavüz ettiği iddiaları İngiliz medyasında eleştirilerin hedefi oldu. Gözaltına alınan Mendy, bugün kısa bir duruşma için Chester Crown Mahkemesi'ne çıktı.
Giriş Tarihi: 10.09.2021 23:35 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 23:38
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10