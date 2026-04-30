Icardi'nin yerine milli yıldız! Galatasaray'dan bu sezon 7 gol atan Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e teklif

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 09:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Okan Buruk yönetiminde dördüncü kez üst üste şampiyonluğa yürüyen Galatasaray yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Takım kaptanı Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen sarı kırmızılılar Başakşehir forması giyen milli yıldız Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı. Genç oyuncu bu sezon kısıtlı süreler almasına rağmen 7 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray, kritik virajda ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu net ve dominant performansla sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, ligin son haftalarına girilirken puan farkını 7'ye yükseltti ve zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DAHA BÜYÜK BAŞARILAR Gelecek sezon Süper Lig'deki üstünlüğünü sürdürmeyi ve Avrupa'da daha iddialı bir kimlik ortaya koymayı hedefleyen Galatasaray, planlamasını erkenden yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, yalnızca ligdeki dominasyonu korumakla yetinmeyip UEFA Champions League'de de bu kez son 16 turunun ötesine geçecek bir kadro kurmayı amaçlıyor.

ICARDI İLE VEDA ZAMANI Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takıma geldiği günden bu yana attığı kritik goller ve ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü için kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, yeni sezon yapılanması doğrultusunda farklı bir yol haritası çizilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Icardi ile yeni sözleşme yapılmaması ve sezon sonunda resmi olarak vedalaşılması bekleniyor.

DİNAMİK BİR OYUNCU ALINACAK Hücum hattında köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray, bu ayrılığın ardından daha dinamik ve alternatifli bir forvet rotasyonu oluşturmayı hedefliyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda hem yerli hem de yabancı adaylar üzerinde yoğunlaştığı ve transfer sürecini kısa süre içinde hızlandıracağı öğrenildi.