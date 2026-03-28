Icardi krizi sona erdi: Galatasaray yönetimi anlaşma sağladı

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik sürerken, imaj haklarıyla ilgili olası bir krizin önüne geçildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüyle anlaşma sağladı.

Mauro Icardi'nin avukatının kulübe gönderdiği ihtarname sonrasında oyuncunun alacakları da gündem oldu.

Menajerinin komisyonunun da içinde bulunduğu ödemeler için kulüp avukatları ile Icardi'nin avukatları görüşmeler yaparken anlaşmaya varıldı.

Oyuncunun 4 milyon Euro'luk imaj haklarındaki aksamalar nedeniyle yaşanan gelişme tatlıya bağlandı.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılı takımda yıllık 6 milyon euro garanti ücret kazanan Mauro Icardi'nin buna ek olarak imaj hakları kapsamında yaklaşık 4 milyon euro daha gelir elde ettiği biliniyor.

Tecrübeli golcünün imaj hakları ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle hukuki yollara başvurduğu belirtilmişti.

İmaj haklarındaki sorununun kulüpten ziyade bireysel isimler üzerinden yapılan bir anlaşma olmasından kaynaklandığı ifade edilmişti.

TÜRKİYE'YE NEDEN DÖNMEDİ?

Arjantinli yıldızın çocuklarını daha uzun süre görebilmek için ülkesindeki mahkemelere yaptığı başvuru kabul edilince G.Saray'a dönüş süreci de uzadı.

Dün TSİ 01.00'e kadar çocukları ile vakit geçirmesi için ek süre verilen yıldız oyuncu, kızları ile hasret giderdi ve ardından onları Wanda Nara'ya teslim etti.

PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta forma şansı buldu ve 15 gol ile 2 asist üretti.

