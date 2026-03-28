Icardi krizi sona erdi: Galatasaray yönetimi anlaşma sağladı
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik sürerken, imaj haklarıyla ilgili olası bir krizin önüne geçildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüyle anlaşma sağladı.
Mauro Icardi'nin avukatının kulübe gönderdiği ihtarname sonrasında oyuncunun alacakları da gündem oldu.
Menajerinin komisyonunun da içinde bulunduğu ödemeler için kulüp avukatları ile Icardi'nin avukatları görüşmeler yaparken anlaşmaya varıldı.
Oyuncunun 4 milyon Euro'luk imaj haklarındaki aksamalar nedeniyle yaşanan gelişme tatlıya bağlandı.
NE OLMUŞTU?
Sarı-kırmızılı takımda yıllık 6 milyon euro garanti ücret kazanan Mauro Icardi'nin buna ek olarak imaj hakları kapsamında yaklaşık 4 milyon euro daha gelir elde ettiği biliniyor.
Tecrübeli golcünün imaj hakları ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle hukuki yollara başvurduğu belirtilmişti.