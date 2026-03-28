Icardi krizi sona erdi: Galatasaray yönetimi anlaşma sağladı

İmaj haklarındaki sorununun kulüpten ziyade bireysel isimler üzerinden yapılan bir anlaşma olmasından kaynaklandığı ifade edilmişti.

TÜRKİYE'YE NEDEN DÖNMEDİ? Arjantinli yıldızın çocuklarını daha uzun süre görebilmek için ülkesindeki mahkemelere yaptığı başvuru kabul edilince G.Saray'a dönüş süreci de uzadı.

Dün TSİ 01.00'e kadar çocukları ile vakit geçirmesi için ek süre verilen yıldız oyuncu, kızları ile hasret giderdi ve ardından onları Wanda Nara'ya teslim etti.

PERFORMANSI Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da 39 maçta forma şansı buldu ve 15 gol ile 2 asist üretti.