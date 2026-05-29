Icardi için Galatasaray'dan son karar! Okan Buruk'un talebi ortaya çıktı

Süper Lig'de 26.şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği netleşmedi. Yeni kontrat teklifine henüz dönüş yapmayan Arjantinli için son karar çıktı. Okan Buruk'un yönetimden talebi de belli oldu. İşte Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği gelişmenin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Takımın kalitesini yukarı taşımak adına çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla yola devam edilmeyecek. Öte yandan Cimbom'da kontratı sona erecek olan golcü oyuncu Mauro Icardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Geride kalan sezon Osimhen'in arkasında bekle yen Mauro Icardi, oynadığı 47 maçın 19'una ilk 11 başladı. Sahada kaldığı 2 bin 93 dakikada 16 gol-3 asiste imzasını koyan oyuncunun sözleşmesi sarı-kırmızılılarla sona eriyor.

Galatasaray'dan yeni kontrat teklifi alan Arjantinli golcü oyuncu, tatil dönüşünde kulübe cevabını verecek. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'in kalmasını istediği Mauro Icardi'ye 1 yıl için 4 milyon Euro önerildi.

MENAJERİ YETERSİZ BULDU Menajeri Elio Pino, 10 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncusuna teklif edilen ücreti ve kontrat süresini yeterli bulmadı. Icardi'nin ise önceliği daha çok süre almak. Ancak Galatasaray cephesi, oyuncuya yaptığı teklifi güncellemeyi düşünmüyor. Takımda kalması durumunda 3. forvet konumuna düşecek Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimali daha yüksek.