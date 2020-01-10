Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...

Cenk Tosun devre arası transfer döneminde olan Türkiye'de, adı sıkça eski takımı Beşiktaş ile anılıyor. Milli futbolcunun Beşiktaş'a dönme ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Cenk kariyerini İngiltere'nin Crystal Palace takımında sürdürecek. Milyonlarca taraftarın beğenisi kazanan Cenk Tosun ile ilgili dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı. Cenk Tosun birçok oyuncu gibi lüks otomobili, hayatı veya tatil fotoğraflarıyla değil memleketiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü golcünün memleketini duyan herkes çok şaşırdı. Cenk Tosun nereli? İşte görenlerin hayretler içinde kaldığı o detay...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 15:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





