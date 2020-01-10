10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...

Cenk Tosun devre arası transfer döneminde olan Türkiye'de, adı sıkça eski takımı Beşiktaş ile anılıyor. Milli futbolcunun Beşiktaş'a dönme ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı. Cenk kariyerini İngiltere'nin Crystal Palace takımında sürdürecek. Milyonlarca taraftarın beğenisi kazanan Cenk Tosun ile ilgili dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı. Cenk Tosun birçok oyuncu gibi lüks otomobili, hayatı veya tatil fotoğraflarıyla değil memleketiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü golcünün memleketini duyan herkes çok şaşırdı. Cenk Tosun nereli? İşte görenlerin hayretler içinde kaldığı o detay...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 15:42
  • 1
  • 84
Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...

İşte spor basınında taraftarların en çok beğenisini kazanan, birbirinden ünlü futbolcuların gerçek memleketleri...

  • 2
  • 84
Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...

Türk futbolcuların memleketlerini biliyor musunuz?

CENGİZ ÜNDER (BALIKESİR)

  • 3
  • 84
Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...

EMRE AKBABA - BİTLİS

  • 4
  • 84
Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...

YUSUF YAZICI - TRABZON

  • 5
  • 84
Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...

ARDA TURAN (İSTANBUL)