04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça yoğun yağış damga vurdu. 5. tur ilk maçında yoğun yağış nedeniyle yedek kulübelerini su bastı.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 15:14
  • 1
  • 11
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay

Trabzon VakfıKebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde yoğun yağmur yaşandı.

HEKİMOĞLU TRABZON 0-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

  • 2
  • 11
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay

Yoğun yağış nedeniyle sahanın stadının bir çok sular altında kaldı.

  • 3
  • 11
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay

İki takımın teknik heyetleri ve yedek futbolcuları karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kaldı.

  • 4
  • 11
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay

Görevliler suyu boşaltmak için yoğun çaba harcasada başarılı olamadı.

  • 5
  • 11
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay

Kale içi ve saha kenarları da su altında kalırken, saha kenar çizgileri görünmez hale geldi.