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Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maça yoğun yağış damga vurdu. 5. tur ilk maçında yoğun yağış nedeniyle yedek kulübelerini su bastı.
Giriş Tarihi: 04.12.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 15:14
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Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
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Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
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Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
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Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay
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Kupada Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir maçında ilginç olay