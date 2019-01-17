Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var? Bu sorunun cevabı sizin için derledik. İşte şaşırtan sonuçlar... 2018 yılının taraftar haritası araştırıldı.81 ilde en çok hangi takımın desteklendiğini ortaya çıkaran sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. İşte il il taraftar oranları... ADANA %35 Galatasaray %23 Fenerbahçe %20 Adana Demirspor ADIYAMAN %37 Galatasaray %24 Fenerbahçe %13 Beşiktaş AFYONKARAHİSAR %38 Galatasaray %31 Fenerbahçe %17 Beşiktaş AĞRI %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %20 Beşiktaş AMASYA %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %21 Beşiktaş ANKARA %35 Galatasaray %34 Fenerbahçe %23 Beşiktaş