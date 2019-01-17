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Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var? Bu sorunun cevabı sizin için derledik. İşte şaşırtan sonuçlar...

Giriş Tarihi: 17.01.2019 07:58
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Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

2018 yılının taraftar haritası araştırıldı.81 ilde en çok hangi takımın desteklendiğini ortaya çıkaran sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. İşte il il taraftar oranları...

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Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

ADANA %35 Galatasaray %23 Fenerbahçe %20 Adana Demirspor

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Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

ADIYAMAN %37 Galatasaray %24 Fenerbahçe %13 Beşiktaş

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Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

AFYONKARAHİSAR %38 Galatasaray %31 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

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Hangi ilde hangi takımın daha çok taraftarı var?

AĞRI %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %20 Beşiktaş