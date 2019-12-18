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Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra bakın nereli?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Tuzlaspor - Galatasaray karşı karşıya gelirken sarı kırmızılılar bu maçtan 4-0 gibi skorla sahadan galip ayrılırken tur atlayan ekip olmayı başardı. Maç sonunda yaşanan olaylar ise maçın önüne geçti. Maç sonu Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç ile Gökhan Çıra sosyal medyanın gündemine oturdu. Vatandaşlar Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra nereli sorusuna yanıt aradı. İşte başta Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra olmak üzere birçok futbolcunun merak edilen memleketleri.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:20
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Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra bakın nereli?

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdığı maça, son düdüğün çalmasının ardından yaşanan olaylar damga vurdu. İki takım oyuncuları arasında yumruklu kavga çıkarken maç sonu vatandaşlar Gökhan Çıra ve Gürses Kılıç hakkında merak ettiklerini internette aramaya başladı. İkili ile ilgili aranan soruların başında Gökhan Çıra nereli? Gürses Kılıç nereli? oldu.

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Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra bakın nereli?

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 doğumludur. Fatsa Yaşamspor'da futbol hayatına başlayan Gökhan Çıra, daha sonra Altınordu Belediyespor, Soyaspor Genlik kulüplerinde amatör lisansla performans gösterdi.

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Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra bakın nereli?

Gökhan Çıra Galatasaray'a 25 bin Euro bedelle transfer oldu ve Galatasaray U19 takımında oynadı. Ardından Beylerbeyi takımına transfer edildi.

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Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra bakın nereli?

Gökhan Çıra 2017-2019 sezonundan itibaren Diyarbekirspor takımında top koşturmaya başladı.Gökhan Çıra Eylül 2019'da bedelsiz olarak Tuzlaspor'a gelmiştir. Gökhan Çıra şuanda Tuzlaspor futbolcusudur ve 84 numaralı formayı giymektedir.

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Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra bakın nereli?

GÜRSEL KILIÇ KİMDİR?

Başarılı teknik direktör, 25 Mart 1967 yılında dünyaya geldi. 1990 yılında Karabükspor altyapısında futbola adım attı. Ardından Zeytinburnuspor, Bakırköyspor, Gaziosmanpaşa ve Konyaspor formaları giyen Kılıç, 32 yaşında futbol hayatını sonlandırdı.