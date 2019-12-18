Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra bakın nereli?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Tuzlaspor - Galatasaray karşı karşıya gelirken sarı kırmızılılar bu maçtan 4-0 gibi skorla sahadan galip ayrılırken tur atlayan ekip olmayı başardı. Maç sonunda yaşanan olaylar ise maçın önüne geçti. Maç sonu Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç ile Gökhan Çıra sosyal medyanın gündemine oturdu. Vatandaşlar Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra nereli sorusuna yanıt aradı. İşte başta Gürses Kılıç ve Gökhan Çıra olmak üzere birçok futbolcunun merak edilen memleketleri.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





