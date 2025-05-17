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GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak bu kritik mücadelede Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Cimbom, her türlü beraberlik ve galibiyette 5. yıldızı takan ilk takım olacak. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 14:34
GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, taraftarı önünde tarihi bir karşılaşmaya çıkıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, Galatasaray'ın formasında 5. yıldızı takacak ilk takım olma yolundaki final adımı olacak. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, şampiyonluk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Tribünler Doldu

Taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluk ilan edebileceği bu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Biletler kısa sürede tükendi. RAMS Park'ta kombine sahipleri ve loca kullanıcıları dahil olmak üzere tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Kayserispor Maçı Ne Zaman?

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Galatasaray - Kayserispor karşılaşması, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Dev mücadele, futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınla buluşacak.

GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

⭐ Galatasaray 5. Yıldız İçin Sahada!

Galatasaray, Süper Lig tarihinde 24 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu hafta alınacak bir puan dahi sarı-kırmızılılara 25. şampiyonluğu ve 5. yıldız hakkını kazandıracak. Türkiye'de formasında 4 yıldız taşıyan tek takım olan Galatasaray, 5. yıldızı da takan ilk kulüp olma şansını elinde tutuyor.