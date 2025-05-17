GS Şampiyonluk Maçı | Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak bu kritik mücadelede Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Cimbom, her türlü beraberlik ve galibiyette 5. yıldızı takan ilk takım olacak. Peki Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?