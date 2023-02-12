Gökhan Töre ve eşi Buket Töre başvuru yaptı! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Türkiye depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Asrın en büyük felaketlerinden olan depremlerin ardından spor camiasından kulüpler ve birçok futbolcu da yardım için çeşitli çalışmalar başlatmıştı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de depremzede çocuklardan birine koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladılar.