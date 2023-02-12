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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre başvuru yaptı! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Türkiye depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Asrın en büyük felaketlerinden olan depremlerin ardından spor camiasından kulüpler ve birçok futbolcu da yardım için çeşitli çalışmalar başlatmıştı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre de depremzede çocuklardan birine koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladılar.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 13:52
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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre başvuru yaptı! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremle yasa boğuldu. Yıkılan binalar sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, mucizevi kurtuluşlar da sürüyor. Öte yandan birlik olan spor camiasında da gelişmeler devam ediyor.

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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre başvuru yaptı! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

TÖRE AİLESİ BAŞVURU YAPTI

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre ve eşi Buket Töre depremzede çocuklardan birine koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre başvuru yaptı! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

Buket Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre başvuru yaptı! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

"O GÜZEL YAVRUYU YUVAMIZA DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

"Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz..."

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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre başvuru yaptı! Depremden kurtulan bir bebeğe aile olacaklar

"Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz... O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz"