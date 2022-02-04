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Giresunspor'da büyük şok! Yeni transferde tümör tespit edildi
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala çok önemli bir gelişme yaşandı. Yeşil beyazlı ekibin kısa bir süre önce 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Jean Pyerre'in şüphe üzerine yapılan son sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edildi. Bu gelişme üzerine Jean Pyerre'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Giriş Tarihi: 04.02.2022 10:43Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 10:44