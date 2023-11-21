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Haberler Galeri Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...

Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 10'uncu ve son hafta maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Gedson Fernandes ve Sacha Boey hakkında konuştu. Montella "Kalbi Türkiye'yle atan her futbolcuyu kucaklayarak karşılayacağız." açıklamasını yaparken, Süper Lig'de Milli formayı giyebilecek isimleri sizler için derledik.

Süleyman Yıldırmaz
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:30
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Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Cardiff'te oynanacak müsabaka öncesi Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Sacha Boey ve Gedson Fernandes'in milli formayı giyme ihtimaline dair de önemli ifadeler kullandı.

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Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...

Montella "Boey hakkındaki spekülasyonları duydum ama Gedson hakkındaki haberleri ilk defa sizden duyuyorum. Yanılmıyorsam bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Yani cevap ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor." ifadelerini kullandı.

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Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...

Geçtiğimiz günlerde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Gedson Fernandes ve Sacha Boey ile özel olarak görüşeceği iddia edildi.

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Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...

Türkiye'de 5 yıl ikamet zorunluluğu olduğu ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu sorun ortadan kaldırılabileceği belirtildi. Yayımlanacak bir kararname ile bu şart ortadan kalkarsa Süper Lig'de forma giyen bazı futbolculara da Milli Takım kapısı açılacak.

İşte o futbolculardan bazıları:

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Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...

Sacha Boey