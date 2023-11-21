Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...

Montella "Boey hakkındaki spekülasyonları duydum ama Gedson hakkındaki haberleri ilk defa sizden duyuyorum. Yanılmıyorsam bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Yani cevap ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor." ifadelerini kullandı.