HaberlerGaleriGedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...
Gedson Fernandes, Sacha Boey ve diğerleri! Hangi futbolcular Milli Takıma davet edilebilir? Kararname çıkarsa...
A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 10'uncu ve son hafta maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Gedson Fernandes ve Sacha Boey hakkında konuştu. Montella "Kalbi Türkiye'yle atan her futbolcuyu kucaklayarak karşılayacağız." açıklamasını yaparken, Süper Lig'de Milli formayı giyebilecek isimleri sizler için derledik.