Gedson Fernandes için süper lig savaşı! Dev kulüpler harekete geçti, Türkiye’ye dönüş ihtimali gündem oldu
Beşiktaş'ın eski yıldızı Gedson Fernandes için dev kulüpler harekete geçti. Türkiye'ye dönüş ihtimali güçlenirken transfer yarışında dengeler değişiyor.
Daha önce Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını terleten Gedson Fernandes yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir. Fanatik'te yer alan habere göre dev ekipler, Portekizli orta saha oyuncusu için devreye girdi.
BEŞİKTAŞ GAZA BASTI
Transfer düğmesine basan Beşiktaş'ın deneyimli yıldızın yeniden kadroya katmak için kolları sıvadığı öne sürüldü.
Spartak Moskova forması giyen Gedson için temasların başladığı ifade edildi.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, yıldız ismin şartlarını öğrenmek adına ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.
G.SARAY LİSTESİNE ALDI
Öte yandan 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'ın da listesine aldığı ve durumunu yakından takip ettiği belirtildi.