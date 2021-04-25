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Haberler Galeri Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor, 37. hafta mücadelesinde Gaziantep'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maç BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural 90 dakika sonrasındaki gözyaşlarını tutamaması damga vurdu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan BB Erzurumspor tarihin bir ilki başararak Süper Lig'de ilk kez üst üst 3 maçı kazandı.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 20:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 20:14
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Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Yılmaz Vural ile üst üste 3. galibiyetini alan BB Erzurumspor, Süper Lig'de 37 puanla 18. sıraya yükseldi.

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Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 51 puanla 8. sırada kaldı.

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Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

BB ERZURUM YILMAZ VURAL İLE İLKİ BAŞARDI

Yılmaz Vural yönetimindeki BB Erzurumspor, galibiyet serisini 3 maça yükseltti.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan BB Erzurumspor, en üst lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almış oldu.

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Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

Maçın son düdüğüyle birlikte BB Erzurum'da büyük sevinç yaşandı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Gaziantep FK maçının ardından gözyaşlarını tutamadı.

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Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

Yılmaz Vural maç sonunda açıklamalarda bulunurak şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızı uyardık. Sağ olsunlar laf dinliyorlar, oh yavrularım benim. Bu çocuklar kaybediyordu, artık kazanıyorlar. Bu çocuklar aynı çocuklar, mesaj verdim mi?"