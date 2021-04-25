Gaziantep maçı sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural gözyaşlarını tutamadı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren BB Erzurumspor, 37. hafta mücadelesinde Gaziantep'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maç BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural 90 dakika sonrasındaki gözyaşlarını tutamaması damga vurdu. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Öte yandan BB Erzurumspor tarihin bir ilki başararak Süper Lig'de ilk kez üst üst 3 maçı kazandı.