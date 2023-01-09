Gareth Bale aktif futbolculuğunu noktaladı

Kariyerinde Tottenham, Real Madrid ve Southampton gibi takımların formasını terleten 33 yaşındaki Gallerli futbolcu Gareth Bale, futbolu bıraktığını duyurdu. Bale açıklamasında, "Sevdiğim sporu yaparak hayallerimi gerçekleştirdiğim için inanılmaz şanslı hissediyorum. Futbol bana hayatımın en güzel anlarını verdi. 17 senedir hep zirvede hissettim. Hayatımın kalanı bana ne hazırlamış olursa olsun, yaşadıklarımı tekrarlamak imkansız olacak." açıklamasında bulundu.