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Gareth Bale aktif futbolculuğunu noktaladı

Kariyerinde Tottenham, Real Madrid ve Southampton gibi takımların formasını terleten 33 yaşındaki Gallerli futbolcu Gareth Bale, futbolu bıraktığını duyurdu. Bale açıklamasında, "Sevdiğim sporu yaparak hayallerimi gerçekleştirdiğim için inanılmaz şanslı hissediyorum. Futbol bana hayatımın en güzel anlarını verdi. 17 senedir hep zirvede hissettim. Hayatımın kalanı bana ne hazırlamış olursa olsun, yaşadıklarımı tekrarlamak imkansız olacak." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 09.01.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 18:38
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Gareth Bale aktif futbolculuğunu noktaladı

Kariyerinde Real Madrid, Tottenham, Southampton ve Los Angeles FC formaları giyen Gareth Bale, 33 yaşında futbola veda etti.

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Gareth Bale aktif futbolculuğunu noktaladı

2013 yılında transfer olduğu Real Madrid'den 2022 yılında ayrılan Bale, 111 kez giydiği Galler Milli Takım formasıyla 40 gol atmayı başardı.

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Gareth Bale aktif futbolculuğunu noktaladı

Sosyal medyadan emekli olduğunu duyuran Galli yıldız, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı" ifadelerini kullandı.

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Gareth Bale aktif futbolculuğunu noktaladı

Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol 139 asistlik performans gösterirken; Real Madrid ile 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 3 UEFA Süper Kupası kazandı.

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Gareth Bale aktif futbolculuğunu noktaladı

Bale kariyerinin sonunda ise MLS Kupası'nı kazandı