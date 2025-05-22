Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyon olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 25. lig şampiyonluğunu ve beşinci yıldız mutluluğunu taraftarıyla birlikte İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak. Kutlama hazırlıkları büyük bir heyecanla sürerken, gecede sahne alacak sanatçılar da belli oldu.