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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyon olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 25. lig şampiyonluğunu ve beşinci yıldız mutluluğunu taraftarıyla birlikte İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutlayacak. Kutlama hazırlıkları büyük bir heyecanla sürerken, gecede sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:25
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez zafere ulaşarak beşinci yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluğu Yenikapı'da taraftarıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda kutlamanın tarihini 25 Mayıs Pazar olarak duyurdu.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Cimbom'un bu başarısı, sarı-kırmızılı takımın taraftarları, sanatçılar ve özel davetlilerle büyük bir şölen halinde kutlanacak.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Galatasaray'ın pazar günü yapacağı şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar da belli oldu.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

İŞTE O İSİMLER…

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Altay

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Atiye

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Aydilge

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Betül Demir

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Block3

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Coşkun Sabah

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Ebru Yaşar

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Emircan İğrek

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Enbe Orkestrası

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Gripin

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Güliz Ayla

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Kenan Doğulu

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkacak sanatçılar belli oldu! Yenikapı’da Aslan şov

Gökhan Kırdar