10 Mart 2022, Perşembe
Galatasaray'ın oyuncusu Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore hakkında olay yaratan sözler: O hayvan karşısında...
Galatasaray'ın Belçika'da yetişen futbolcusu Alpaslan Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece TSİ 23.00'te oynanacak Barcelona maçı öncesi Belçika basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper, Barça'nın yıldız oyuncusu için çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 10.03.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 16:48
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