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Galatasaray'ın oyuncusu Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore hakkında olay yaratan sözler: O hayvan karşısında...

Galatasaray'ın Belçika'da yetişen futbolcusu Alpaslan Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece TSİ 23.00'te oynanacak Barcelona maçı öncesi Belçika basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper, Barça'nın yıldız oyuncusu için çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 16:48
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Galatasaray’ın oyuncusu Alpaslan Öztürk’ten Adama Traore hakkında olay yaratan sözler: O hayvan karşısında...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
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Galatasaray’ın oyuncusu Alpaslan Öztürk’ten Adama Traore hakkında olay yaratan sözler: O hayvan karşısında...
Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray’ın oyuncusu Alpaslan Öztürk’ten Adama Traore hakkında olay yaratan sözler: O hayvan karşısında...

Barcelona'nın yıldızı Adama Traore ile ilgili konuşan Öztürk'ün o ifadeleri gündeme damga vurdu.

İşte Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları:

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Galatasaray’ın oyuncusu Alpaslan Öztürk’ten Adama Traore hakkında olay yaratan sözler: O hayvan karşısında...

"O ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM"
"Göztepe'de bir yöneticimiz, Milli Takım'a seçildiğim için beni aradı. Kulübe girerken inanılmaz bir sevinç yaşadım, güvenlik kamerasından haberim yoktu. O anı asla unutmayacağım."

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Galatasaray’ın oyuncusu Alpaslan Öztürk’ten Adama Traore hakkında olay yaratan sözler: O hayvan karşısında...
"18 yaşındayken Türkiye ve Belçika arasında seçim yapmak zorunda kaldım. O zaman Türkiye'nin beni biraz daha fazla istediği hissine kapıldım. Ama bu benim de yüzde yüz Antwerper hissettiğim gerçeğini değiştirmiyor."