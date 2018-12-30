Galatasaray'ın gizli planı belli oldu! Golcülerin kralı geliyor

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Transferdeki yıldız isimler taraftarı heyecanlandırdı. Fakat yönetimin tek hediyesi Falcao değil. Golcü transferinde Falcao'nun alternatifi de hazır. Sarı Kırmızılı yöneticilerin adını sır gibi sakladığı dünyaca ünlü golcünün adı basına sızdı. Galatasaray golcü oyuncu transferinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Gomis'i unutturacak yıldız golcünün İstanbul'a gelmesi an meselesi. Taraftar Falcao'yu beklerken bir anda karşılarında ünlü yıldızı görebilir. Sarı Kırmızılı taraftarlara bir diğer güzel haber ise stoper transferi. Taffarel transferi bitirmek için bizzat görevlendirildi. Avrupa'nın dev kulüplerinde yıllarca ilk 11'de forma giyen ünlü defans oyuncusu CimBom'a gelmeye hazır.