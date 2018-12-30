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Galatasaray'ın gizli planı belli oldu! Golcülerin kralı geliyor

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Transferdeki yıldız isimler taraftarı heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 10:24
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Galatasaray'ın gizli planı belli oldu! Golcülerin kralı geliyor

Fakat yönetimin tek hediyesi Falcao değil. Golcü transferinde Falcao'nun alternatifi de hazır.

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Galatasaray'ın gizli planı belli oldu! Golcülerin kralı geliyor

Sarı Kırmızılı yöneticilerin adını sır gibi sakladığı dünyaca ünlü golcünün adı basına sızdı.

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Galatasaray'ın gizli planı belli oldu! Golcülerin kralı geliyor

Galatasaray golcü oyuncu transferinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

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Galatasaray'ın gizli planı belli oldu! Golcülerin kralı geliyor

Gomis'i unutturacak yıldız golcünün İstanbul'a gelmesi an meselesi.

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Galatasaray'ın gizli planı belli oldu! Golcülerin kralı geliyor

Taraftar Falcao'yu beklerken bir anda karşılarında ünlü yıldızı görebilir.