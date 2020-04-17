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Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Ronaldo itirafı: Topa vurmayı benden öğrendi

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane golcü Mario Jardel'den, Cristiano Ronaldo itirafı geldi. Jardel, bir dönem Portekiz'in Sporting Lizbon takımında birlikte oynadığı Ronaldo'nun, topa vurmayı kendisinden öğrendiğini söyledi. Eski golcünün bu sözleri günün en çok konuşulan haberi oldu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:28
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Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Ronaldo itirafı: Topa vurmayı benden öğrendi

Sarı-kırmızılı ekipte sadece bir sezon forma giymesine karşın attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Mario Jardel, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz'in haberine göre; Jardel, Portekiz'in ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Ronaldo'nun topa vurmayı kendisinden öğrendiğini söyledi.

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Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Ronaldo itirafı: Topa vurmayı benden öğrendi

Cristiano Ronaldo topa vurmasını benden öğrendi diye bir cümleniz var mı?
"Evet. Cristiano topa vurmayı benden öğrendi."

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Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Ronaldo itirafı: Topa vurmayı benden öğrendi

Galatasaray'da Mario Jardel'den sonra gelen en büyük yabancı golcü kim?
"Benim gibi oynayan bir futbolcu; Galatasaray'da görmedim."

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Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Ronaldo itirafı: Topa vurmayı benden öğrendi

Galatasaray'da o dönem en iyi anlaştığı Türk futbolcu kimdi?
"Galatasaray'da oynadığım dönemde en çok Bülent Korkmaz'la iyi anlaşırdım."

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Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Ronaldo itirafı: Topa vurmayı benden öğrendi

Her ayrılık zordur. Galatasaray'dan niye ayrıldın?
"Galatasaray'da çok mutluydum. Ancak o dönem birileri kafamı girdi ve aklımı karıştırdı. O yüzden de Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldım."