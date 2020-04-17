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Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Ronaldo itirafı: Topa vurmayı benden öğrendi
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane golcü Mario Jardel'den, Cristiano Ronaldo itirafı geldi. Jardel, bir dönem Portekiz'in Sporting Lizbon takımında birlikte oynadığı Ronaldo'nun, topa vurmayı kendisinden öğrendiğini söyledi. Eski golcünün bu sözleri günün en çok konuşulan haberi oldu. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:52Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:28