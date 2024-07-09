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Galatasaray'dan transferde yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız bir isim için devreye giren sarı-kırmızılı ekibin transferi bitirmek için çaba sarf ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş: 09.07.2024 10:06 Güncelleme: 09.07.2024 10:06
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Galatasaray’dan transferde yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Galatasaray’dan transferde yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılılar liglerin başlamasına 1 ay kala transferde gaza basma kararı aldı.

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Galatasaray’dan transferde yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Cimbom şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech ile kontrat imzalamıştı.

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Galatasaray’dan transferde yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yönetim bu iki oyuncunun yanı sıra en az 4 takviye daha yapmayı planlıyor.

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Galatasaray’dan transferde yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Bu transferlerin ise sağ bek, stoper, orta saha ve kanat bölgesine olması bekleniyor.