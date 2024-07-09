Galatasaray'dan transferde yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız bir isim için devreye giren sarı-kırmızılı ekibin transferi bitirmek için çaba sarf ettiği öğrenildi. İşte detaylar...