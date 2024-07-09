09 Temmuz 2024, Salı
Galatasaray'dan transferde yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız bir isim için devreye giren sarı-kırmızılı ekibin transferi bitirmek için çaba sarf ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş: 09.07.2024 10:06 Güncelleme: 09.07.2024 10:06
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