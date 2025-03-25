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Galatasaray'dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek

Galatasaray'ın sezon başında transferin son günlerinde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda Osimhen'in bonservisini almak isterken, İtalyan basını Galatasaray'ın teklifini duyurdu. Galatasaray eğer Osimhen'i alabilirse Süper Lig'de bonservis rekoru kıracak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:44
Galatasaray’dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek

Napoli'den kiralanan ve Süper Lig'de şu anda gol krallığı yarışında 20 golle zirvede bulunan Victor Osimhen için Galatasaray tüm şartları zorluyor.

Galatasaray’dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek

İTALYANLAR TEKLİFİ DUYURDU
İtalya'nın önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Nijeryalı yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İtalyanlar, Galatasaray'ın Napoli'ye resmi teklif yaptığını iddia etti.

Galatasaray’dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek

NAPOLI İLK TEKLİFİ REDDETTİ
Masaya konulan bonservis bedelinin ise tam 65 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu astronomik teklife ise Napoli cephesinden olumsuz yanıt geldi.

Galatasaray’dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek

Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, "Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Daha aşağısı olmaz." diyerek, yaz döneminde Chelsea'nin 90 milyon Euro'luk teklifini de geri çevirdiklerini hatırlattı.

Galatasaray’dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek

DÜNYA DEVLERİ KAPIDA
26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Chelsea dışında Barcelona, Manchester United, Arsenal, Juventus gibi devlerin de araya girdiği ve bu kulüplerin 75 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray’dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek

Galatasaray Yönetimi'nin ise şampiyonluğun gelmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek minimum 40 milyon Euro bandındaki geliri de düşünerek şartları daha da zorlayacağı öğrenildi.

Galatasaray’dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek

NİSAN AYI KRİTİK
Sarı-Kırmızılı kulübün Osimhen için teklifi 75 milyona çıkarma hazırlığında olduğu, ancak bunun için oyuncudan gelecek "Evet" cevabının beklendiği kaydedildi. Galatasaraylı yöneticiler Osimhen'in kendilerine nisan ayı içerisinde kararını bildireceğini açıklamıştı.