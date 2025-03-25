25 Mart 2025, Salı
Galatasaray'dan Osimhen için bomba teklif! Rekorları altüst edecek
Galatasaray'ın sezon başında transferin son günlerinde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonunda Osimhen'in bonservisini almak isterken, İtalyan basını Galatasaray'ın teklifini duyurdu. Galatasaray eğer Osimhen'i alabilirse Süper Lig'de bonservis rekoru kıracak.
Giriş Tarihi: 25.03.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:44