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Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor
Geçen senenin şampiyon kadrosunu dağıtarak büyük bir hata yaptığını anlayan Galatasaray, aynı hatayı tekrar etmeyecek. Şampiyon kadrodan çok sayıda oyuncunun gitmesiyle sezona çok kötü başlayan sarı kırmızılı yönetim, artık tedbirli hareket ediyor. Derbide ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini kazanan yıldız oyuncu için yeni sözleşme yolda.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 09:44
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