Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor

Geçen senenin şampiyon kadrosunu dağıtarak büyük bir hata yaptığını anlayan Galatasaray, aynı hatayı tekrar etmeyecek. Şampiyon kadrodan çok sayıda oyuncunun gitmesiyle sezona çok kötü başlayan sarı kırmızılı yönetim, artık tedbirli hareket ediyor. Derbide ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini kazanan yıldız oyuncu için yeni sözleşme yolda.