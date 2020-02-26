26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor

Geçen senenin şampiyon kadrosunu dağıtarak büyük bir hata yaptığını anlayan Galatasaray, aynı hatayı tekrar etmeyecek. Şampiyon kadrodan çok sayıda oyuncunun gitmesiyle sezona çok kötü başlayan sarı kırmızılı yönetim, artık tedbirli hareket ediyor. Derbide ortaya koyduğu performansla herkesin beğenisini kazanan yıldız oyuncu için yeni sözleşme yolda.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 09:44
  • 1
  • 7
Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor

Süper Lig kariyerinde en fazla (3) Fenerbahçe'ye gol atan Ryan Donk derbide Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e adım attırmadı.

  • 2
  • 7
Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor

Son iki şampiyonluğa ön liberoda sergilediği performansla katkı sağlayan Donk, bu kez stoperde teknik direktör Fatih Terim'in kurtarıcısı oldu.

  • 3
  • 7
Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor

Hollandalı savunmacı, Galatasaray'la sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Donk, eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem" diyerek reddetti.

  • 4
  • 7
Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor

GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Fatih Terim, takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Donk'la yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim de 34 yaşındaki deneyimli oyuncuya +1 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı.

  • 5
  • 7
Galatasaray'dan önemli karar! Sözleşmesi uzuyor

Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise Ryan Donk olacak. Bu sezon 21 maç sayısına ulaştığı için 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.