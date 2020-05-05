Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular Gelecek sezon kadrosunda daha fazla yerli oyuncuya yer vermek isteyen Fatih Terim, Süper Lig'e damgasını vuran oyuncuları transfer listesine ekledi. Yurt dışında oynayan yerli isimleri de yakından takip eden tecrübeli hoca, yönetimden bu oyuncuların alınmasını istedi. Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:30
Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak...
Sarı-Kırmızılılar ilk 11'in önemli bir kısmında, 28 kişilik kadronun da büyük çoğunluğunda yerli futbolculara yer verecek. Gündemde kimler yok ki... Mert Hakan'dan Arda Turan'a, Emre Kılınç'tan Okay Yokuşlu'ya, işte hedefteki o isimler ve detayları...
Galatasaray'da büyük yerli operasyonu başlıyor... Koronavirüs salgınıyla başlayan finansal kriz sebebiyle kadro maliyetini düşürme kararı alan Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren Türk oyunculara ağırlık verecek. Teknik patron Fatih Terim bu doğrultuda geniş bir liste hazırladı. İşte listedeki adaylar ve son durumları...
MERT MÜLDÜR
Fatih Terim'in listesindeki favori isimlerden, ancak transferi tıpkı Okay Yo kuşlu'da olduğu gibi oldukça zor görünüyor. Sağ bekte Mariano'nun durumunun belirsiz olması sebebiyle gündemde. 21 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon Euro'ya alan İtalyan kulübü Sassuolo da Mert Müldür'ü kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki günlerde Türkiye'ye transferinin mümkün olup olmayacağını araştıracak.
OKAY YOKUŞLU
Listede transferi en zor isimlerden biri Okay Yo kuşlu. Fatih hoca onu kadroda görmeyi çok istiyor. Sezon bittiğinde elinde ön libero kalmayacak olan Te rim, Okay'ın uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek kapasitede bir futbolcu olduğunu düşünüyor. Ancak Okay Yo kuşlu, şimdilik Türkiye'ye dönme fikrine çok sıcak bakmıyor. Ay rıca bir ara gemileri yaktığı Celta Vigo'da, hocası değiştikten sonra tekrar ilk 11'd e süre almaya başladı. Dolayısıyla şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Bunun yanında bonservis konusu da bir diğer zorlu detay olacak.