Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular

OKAY YOKUŞLU

Listede transferi en zor isimlerden biri Okay Yo kuşlu. Fatih hoca onu kadroda görmeyi çok istiyor. Sezon bittiğinde elinde ön libero kalmayacak olan Te rim, Okay'ın uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek kapasitede bir futbolcu olduğunu düşünüyor. Ancak Okay Yo kuşlu, şimdilik Türkiye'ye dönme fikrine çok sıcak bakmıyor. Ay rıca bir ara gemileri yaktığı Celta Vigo'da, hocası değiştikten sonra tekrar ilk 11'd e süre almaya başladı. Dolayısıyla şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Bunun yanında bonservis konusu da bir diğer zorlu detay olacak.