05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular

Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular

Gelecek sezon kadrosunda daha fazla yerli oyuncuya yer vermek isteyen Fatih Terim, Süper Lig'e damgasını vuran oyuncuları transfer listesine ekledi. Yurt dışında oynayan yerli isimleri de yakından takip eden tecrübeli hoca, yönetimden bu oyuncuların alınmasını istedi.

Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:30
  • 1
  • 13
Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular

Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak...

  • 2
  • 13
Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular

Sarı-Kırmızılılar ilk 11'in önemli bir kısmında, 28 kişilik kadronun da büyük çoğunluğunda yerli futbolculara yer verecek. Gündemde kimler yok ki... Mert Hakan'dan Arda Turan'a, Emre Kılınç'tan Okay Yokuşlu'ya, işte hedefteki o isimler ve detayları...

  • 3
  • 13
Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular

Galatasaray'da büyük yerli operasyonu başlıyor... Koronavirüs salgınıyla başlayan finansal kriz sebebiyle kadro maliyetini düşürme kararı alan Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren Türk oyunculara ağırlık verecek. Teknik patron Fatih Terim bu doğrultuda geniş bir liste hazırladı. İşte listedeki adaylar ve son durumları...

  • 4
  • 13
Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular

MERT MÜLDÜR

Fatih Terim'in listesindeki favori isimlerden, ancak transferi tıpkı Okay Yo kuşlu'da olduğu gibi oldukça zor görünüyor. Sağ bekte Mariano'nun durumunun belirsiz olması sebebiyle gündemde. 21 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon Euro'ya alan İtalyan kulübü Sassuolo da Mert Müldür'ü kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki günlerde Türkiye'ye transferinin mümkün olup olmayacağını araştıracak.

  • 5
  • 13
Galatasaray'dan nokta atışı transfer operasyonu! İşte listedeki yerli oyuncular

OKAY YOKUŞLU

Listede transferi en zor isimlerden biri Okay Yo kuşlu. Fatih hoca onu kadroda görmeyi çok istiyor. Sezon bittiğinde elinde ön libero kalmayacak olan Te rim, Okay'ın uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek kapasitede bir futbolcu olduğunu düşünüyor. Ancak Okay Yo kuşlu, şimdilik Türkiye'ye dönme fikrine çok sıcak bakmıyor. Ay rıca bir ara gemileri yaktığı Celta Vigo'da, hocası değiştikten sonra tekrar ilk 11'd e süre almaya başladı. Dolayısıyla şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Bunun yanında bonservis konusu da bir diğer zorlu detay olacak.