26 Ağustos 2024, Pazartesi
Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Jose Mourinho istedi Cimbom alıyor
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile giriş yapan Galatasaray, bu sezon üç kulvarda mücadelede edecek. Transfer sezonu kapanmadan kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Cimbom, bu doğrultuda gaza bastı. Sarı kırmızılı ekip daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da takımda istediği dünya yıldızına resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.08.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:40