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Galatasaray'dan İtalya çıkarması! Jose Mourinho istedi Cimbom alıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile giriş yapan Galatasaray, bu sezon üç kulvarda mücadelede edecek. Transfer sezonu kapanmadan kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Cimbom, bu doğrultuda gaza bastı. Sarı kırmızılı ekip daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da takımda istediği dünya yıldızına resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:40
Galatasaray’dan İtalya çıkarması! Jose Mourinho istedi Cimbom alıyor

Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray’dan İtalya çıkarması! Jose Mourinho istedi Cimbom alıyor

Geride bıraktığımız haftada Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Young Boys'a karşı 3-2 mağlup olan Cimbom'da rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’dan İtalya çıkarması! Jose Mourinho istedi Cimbom alıyor

Yarın RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın turu geçmesi için en az 2 farkla galip gelmesi gerekiyor.

Galatasaray’dan İtalya çıkarması! Jose Mourinho istedi Cimbom alıyor

MOURINHO İSTEDİ GALATASARAY ALIYOR

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nın 'Alınsın' raporu verdiği Armand Lauriente için resmi teklifini sundu.

Galatasaray’dan İtalya çıkarması! Jose Mourinho istedi Cimbom alıyor

İTALYAN BASINI DUYURDU

İtalyan basınından Tuttu Mercato WEB'in haberine göre; 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray, Lauriente'nin kulübü Sassuolo'ya 10 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus, teklifinde bulundu.