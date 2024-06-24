24 Haziran 2024, Pazartesi
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer hamlesi! 3 yolcu 4 yeni imza...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon da ipi göğüsleyerek 5. yıldızı takmak istiyor. Bu doğrultuda transfer harekatına başlayan sarı-kırmızılı ekibin, yabancı kontenjanı nedeniyle 3 isimle yollarını ayırması planlanırken; 4 flaş ismi de kadrosuna katması bekleniyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasara yönetiminin dev operasyonunun detayları...
Giriş: 24.06.2024 15:35 Güncelleme: 24.06.2024 15:35
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