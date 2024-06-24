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Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer hamlesi! 3 yolcu 4 yeni imza...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon da ipi göğüsleyerek 5. yıldızı takmak istiyor. Bu doğrultuda transfer harekatına başlayan sarı-kırmızılı ekibin, yabancı kontenjanı nedeniyle 3 isimle yollarını ayırması planlanırken; 4 flaş ismi de kadrosuna katması bekleniyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasara yönetiminin dev operasyonunun detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 15:35 Güncelleme: 24.06.2024 15:35
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Galatasaray’dan gündemi sallayacak transfer hamlesi! 3 yolcu 4 yeni imza...

Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.

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Galatasaray’dan gündemi sallayacak transfer hamlesi! 3 yolcu 4 yeni imza...

Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı.

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Galatasaray’dan gündemi sallayacak transfer hamlesi! 3 yolcu 4 yeni imza...

Başkan Dursun Özbek yapılan seçimde yeniden seçilirken; yaptığı ilk icraat ise teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatmak oldu.

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Galatasaray’dan gündemi sallayacak transfer hamlesi! 3 yolcu 4 yeni imza...

Üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli çalıştırıcının maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye yükseltildi.

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Galatasaray’dan gündemi sallayacak transfer hamlesi! 3 yolcu 4 yeni imza...

Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar, buna karşın takviyelerden istediği katkıyı alamadı.