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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası

Süper Lig devi Galatasaray devre arası transfer döneminde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 16:39
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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Alan Carvalho için beklemeye geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası

BATSHUAYI TRANSFERİ YATMAK ÜZERE

Galatasaray, Valencia'dan ayrılmasını beklediği Michy Batshuayi'de sert kayaya çarptı.

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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası

Valencia oyuncunun kulüpten ayrılacağını ve Chelsea'ye döneceğini duyurdu ancak Belçikalı golcüye Premier Lig'den talip çıktı.

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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası

Everton'ın Michy için 20 milyon euro'yu gözden çıkarttığı belirtilirken oyuncunun da Premier Lig'de kalmaya sıcak baktığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası

Galatasaray bu gelişme üzerine beklemeye geçerken transferin gerçekleşme olasılığı azaldı.