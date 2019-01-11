Galatasaray'dan Cenk Tosun bombası

Süper Lig devi Galatasaray devre arası transfer döneminde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Alan Carvalho için beklemeye geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. BATSHUAYI TRANSFERİ YATMAK ÜZERE Galatasaray, Valencia'dan ayrılmasını beklediği Michy Batshuayi'de sert kayaya çarptı. Valencia oyuncunun kulüpten ayrılacağını ve Chelsea'ye döneceğini duyurdu ancak Belçikalı golcüye Premier Lig'den talip çıktı. Everton'ın Michy için 20 milyon euro'yu gözden çıkarttığı belirtilirken oyuncunun da Premier Lig'de kalmaya sıcak baktığı ortaya çıktı. Galatasaray bu gelişme üzerine beklemeye geçerken transferin gerçekleşme olasılığı azaldı. TETTEH İÇİN RET Bir kötü haber de Çekya'dan geldi. Benjamin Tetteh için sezon sonuna kadar kiralama ve sezon sonunda satın alma teklifi yapan Cimbom'a ret cevabı verildi. İlk etapta 10 milyon euro talep eden Sparta Prag, 8 milyon euro'ya kadar düştü. Ancak Cimbom, bu bonservis bedelini ödemeye yanaşmıyor.