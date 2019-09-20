20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'i kastederek "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?" diye sert bir gönderme yapmıştı. Ali Koç'a Club Brugge maçı sonrası cevap veren Fatih Terim "Sicilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" diye yanıt verdi. Tüm bu olayların sonrasında ise Terim'in sicilini soran Koç'un daha önceki aldığı cezalar gündeme getirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:16
  • 1
  • 23
Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi yanıt

Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim ve Ali Koç arasında sular durulmuyor.

  • 2
  • 23
Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi yanıt

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada Fatih Terim'i kastederek "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" demişti ve sözlerine devam etmişti.

  • 3
  • 23
Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi yanıt

Ali Koç "Geçenlerde Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kuruluna seçildik. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok tweet 19:05'te atılmış o konuşuluyor."

  • 4
  • 23
Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi yanıt

"Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık hayatında nasıl bu kadar ceza alabiliyor asıl bunun konuşulması lazım."

  • 5
  • 23
Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi yanıt

"Futbolun içinde bu denli olan birinin sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir, bunu konuşalım. Ama 19.05'te atılan bir tweet daha çok konuşuluyor." şeklinde konuşmuştu.