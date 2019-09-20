Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi yanıt

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'i kastederek "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?" diye sert bir gönderme yapmıştı. Ali Koç'a Club Brugge maçı sonrası cevap veren Fatih Terim "Sicilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" diye yanıt verdi. Tüm bu olayların sonrasında ise Terim'in sicilini soran Koç'un daha önceki aldığı cezalar gündeme getirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





